Навстречу россиянам: MITSUBISHI "меняет название", поставив точку в давнем споре

Японская автомобилестроительная компания MITSUBISHI окончательно разрешила многочисленные споры, возникающие вокруг правильного произношения их названия, «Митсубиси» или «Митсубиши». Теперь, до конца текущего 2018 года, название марки и дилерского центра должны быть написаны на языке того государства, в котором находятся.

Поводом к столь кардинальному решению послужили многочисленные дискуссии по правильности окончания наименования, которые вышли далеко, за пределы русскоязычного мира.

Кроме того, окончательное решение «сломать» устоявшиеся стандарты своего бренда было принято после того, как в головной офис MITSUBISHI в Токио, обратилось руководство их дочерней компании, находящейся в России. На что последовал ответ о необходимости изменения российских вывесок, а именно наименование Mitsubishi Motors, написанное английскими буквами, должно быть заменено на исключительно русские буквы «Митсубиши Моторс».

Подобные меры, по мнению предпринимателей, способны расставить все точки над i в затянувшихся спорах о произношении названия, а торговую марку сделать более популярной среди россиян.