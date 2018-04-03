Семья путешественников. Муж сделал сюрприз, и мы улетели на Багамы. 1 полет Мирончика. И вторая геолокация. На Багамах есть очень крутое место, где можно отдохнуть и насладиться пейзажами. Стоит только посмотреть на эти цветные домишки, как настроение поднимается сразу. В номерах очень много ярких деталей, а также высокая кровать, где нужно забираться, опираясь на специальную подставку. Чувствуешь себя, как « Принцесса на горошине». Цветные бунгало на океане ммммммм... как романтично. Очень необычное местечко. Я давно хотела отдохнуть именно в деревянной, самобытной хижине. Здесь не ощущается суматохи и столичных будней.
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Новости » Шоу-бизнес » Нелли Ермолаева с семьей улетела на Багамы
Нелли Ермолаева с семьей улетела на Багамы
Добавлено: 03 апр 2018 в 15:59, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 03 апр 2018 в 15:59, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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