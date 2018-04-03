Неожиданно: экс-премьер Дагестана взял на себя вину за отравление Скрипаля

Экс-премьер Дагестана Абдусамад Гамидов взял на себя вину за отравление Скрипаля, пишет РИА Новости.

Корреспондент издания рассказывает о заявлении бывшего дагестанского чиновника, которое тот сделал в зале суда.

В данный момент решается вопрос о продлении ареста Гамидову, обвиняемому в мошенничестве вместе с еще тремя фигурантами уголовного дела: министром образования Дагестана Шахабасом Шаховым, зампредом правительства республики Шамилем Исаевым и вице-премьером республики Раюдином Юсуфовым.

Цитируем Гамидова: