Ничего личного: Москва асимметрично ответила Прибалтике на высылку российских послов

На фоне антироссийской истерии Запада, раздутой Лондоном и поддержанной Европой, Литва, Латвия и Эстония в первых рядах высказались за то, чтобы выслать российских послов со своей территории.

Москва не оставила без внимания выпад Прибалтики. Средства массовой информации не уделили достаточного внимания тому факту, что 30 марта Россия приступила к строительству новейшего комплекса по перегрузке угля «Лавна». Комплекс по перевалке угля заложен на побережье Кольского залива в Мурманской области.

Символический старт проекту дал министр транспорта России Максим Соколов. Он отметил, что новый проект не только даст толчок для развития региона, но и решит задачу переориентации российских экспортеров твердых грузов из портов Прибалтики и Украины. В проекте заинтересованы крупнейшие компании, среди них «Газпром», «Роснефть» и многие другие, сообщает sputniknews.lt.

Ввод в эксплуатацию нового российского комплекса для портов Прибалтики будет означать только одно: помимо потери грузопотока российских наливных грузов, что уже привело к экономическому краху порты Литвы, Латвии и Эстонии, теперь уйдут и экспортеры твердых грузов.

Стоит отметить, что страны Прибалтики на сегодняшний день так и не нашли замену грузопотоку товаров из России.