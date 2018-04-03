«Нормандская четверка» может провести встречу без участия России

Лидеры ФРГ, Франции и Украины могут провести встречу по размещению миротворческой миссии ООН в Донбассе без участия России.

СМИ отмечают, что по данным источника, РФ якобы не имеет ничего против подобного рода встреч, так как данный вопрос решается в совсем другом месте. Источник отметил, что такой формат переговоров может состояться в немецком городе Ахене в мае.

Собеседник издания уточнил:"Ничего против такого рода встреч мы не имеем. Пусть собираются. Но нужно понимать, что вопрос о миротворцах на Донбассе решаться будет не в Ахене, а в Совбезе ООН. Без решения Совбеза миротворцы там не появятся».

Кроме того, он добавил, что подготовительная работа к трехстороннему саммиту должна быть проведена во время визита в Германию президента Украины Петра Порошенко, который состоится 10 апреля.

Предположительно, лидеры трех стран встретятся «на полях» традиционной церемонии вручения престижной международной премии имени Карла Великого.