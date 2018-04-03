"Нормандский" саммит без Москвы покажет двойную игру ЕС с Киевом

Саммит лидеров Украины, Германии и Франции, на котором, как предполагается, будет обсуждаться судьба Донбасса, пройдет без участия Российской Федерации, что автоматически исключает возможность принятия решения о появлении миротворцев на территории ЛДНР.Информацию о грядущем саммите прокомментировал Богдан Безпалько из Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Эксперт уверен, что инициируя встречу в "нормандском формате", но без России, участники переговоров освобождают себя от решения вопроса миротворцев."Вопрос о введении миротворческого контингента на территорию Донбасса не будет решаться на этом саммите, потому что без участия Москвы это просто невозможно. Россия, как следует напомнить, является постоянным членом Совета безопасности ООН, то есть ее мнение по миротворцам нельзя будет проигнорировать", — цитирует Безпалько федеральное бизнес-агентство "Экономика сегодня".Саммит, который, по слухам, пройдет в мае в Ахене (Германия), очевидно нужен исключительно для того, чтобы создать инфоповод в СМИ — Европа, дескать, поддерживает украинского президента Петра Порошенко в его "войне" с Россией. Кроме того, поучаствовав в саммите, европейские лидеры продемонстрируют свою приверженность политике США, где все еще оказывают поддержку нынешней украинской власти.