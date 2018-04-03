Обама построил себе бункер под Белым домом, чтобы прятаться от ядерного удара

В свою бытность президентом Соединенных Штатов Америки Барак Обама построил подземный бункер под западным крылом Белого дома — секретное сооружение, которое должно защитить главу США от, например, ядерного удара, уходит под землю на пять этажей.Такая информация была опубликована в книге "Белый дом Трампа: изменение правил игры", которую написал Рональд Кесслер, репортер Washington Post.По данным Кесслера, строительство бункера стартовало в 2010 году и продлилось до самого конца второго президентства Обамы. Американские налогоплательщики потратили на бункер для лидера США около трехсот семидесяти шести миллионов долларов.Существование бункера, как отмечает Кесслер, глубоко засекречено. Даже, например, Дональд Трамп, узнал о нем только когда поселился в Белом доме.Это, кстати, уже не первый бункер под Белым домом — под восточным крылом здания уже есть один — официально он называется "Центр по чрезвычайным операциям президента".Быть американским президентом — довольно непростая, как пишет Кесслер, работа. По словам репортера, Дональд Трамп каждый день получает около шести-восьми посланий с угрозами.