Оля Жарикова вынуждена была изменить прическу

Оля, спасибо, что переживала и поддерживала на шоу. Я жду обещанную крутую причёску. Вот знаете, говорят когда отстригают волосы, то состригают самое негативное и плохое, вот и я так думаю! Конечно пролила много слез, 10 лет растила. В жизни должно быть разнообразие и моему любимому Саше Гобозову нравится. Голосуем кстати за нашу пару в конкурсе в приложении ТНТ club в разделе live, это ещё совершенно бесплатно.