Оля, спасибо, что переживала и поддерживала на шоу. Я жду обещанную крутую причёску. Вот знаете, говорят когда отстригают волосы, то состригают самое негативное и плохое, вот и я так думаю! Конечно пролила много слез, 10 лет растила. В жизни должно быть разнообразие и моему любимому Саше Гобозову нравится. Голосуем кстати за нашу пару в конкурсе в приложении ТНТ club в разделе live, это ещё совершенно бесплатно.
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Новости » Шоу-бизнес » Оля Жарикова вынуждена была изменить прическу
Оля Жарикова вынуждена была изменить прическу
Добавлено: 03 апр 2018 в 09:42, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 03 апр 2018 в 09:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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