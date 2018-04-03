Отправная точка, — эксперт об идее Трампа провести встречу с Путиным в США

Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин в беседе с RT предположил, как повлияет на отношения России и США возможная встреча президентов двух стран в Белом доме.

«Трамп пригласил Путина не на нейтральную территорию, а в Белый дом. Это говорит о том, что у США со своей стороны уже готова повестка и тот вопрос, который Трамп готов обсуждать с президентом России.

Скорее всего, американский президент будет отступать от своего решения. Если встреча закончится продуктивным результатом, будь то вопросы Северной Кореи или Ирана, это может стать той отправной точкой и придать импульс развитию отношений не в антагонистической плоскости», — отметил Ярыгин.

По словам эксперта, несмотря на тот факт, что на Трампа будет оказываться различного рода давление, он всё равно будет заинтересован в налаживании отношений с Россией.

«Сегодня есть президент, и его позиция заключается в том, что с Россией нужно выстраивать новый формат отношений. И есть позиция США как института, который находится под влиянием СМИ, конгресса, Пентагона.

Недавние события — не в духе Трампа, он даёт посылы, которые говорят о возможности налаживания диалога, и сама высылка дипломатов выглядела очень нелогично с точки зрения интересов США, которые в ближайшее время столкнутся с ведением переговоров по Северной Корее и переформатированием в интересах США сделки с Ираном. В этих двух существенных вопросах понадобится позиция России», — добавил Ярыгин.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Дональд Трамп обсуждал с Владимиром Путиным ряд возможных мест встречи, включая Белый дом.