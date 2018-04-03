Первая серия «Простоквашино» набрала миллионы просмотров в день публикации

Первую — шестиминутную — серию новой части мультипликационного фильма о деревне «Простоквашино» («Возвращение в Простоквашино») за семь часов с момента ее публикации «ВКонтакте» посмотрели более 3 млн пользователей, сообщает РИА Новости. Помимо этой соцсети мультфильм также можно было посмотреть в «Одноклассниках» (там он набрал 2,8 млн просмотров) и на платформе Кино Mail.Ru.

Первую серию создатели «Простоквашино» посвятили ушедшему из жизни актеру Олегу Табакову, который озвучивал кота Матроскина в «классической» версии мультфильма. В новом выпуске звучит голос его сына Антона. Кроме того, персонажей озвучивали Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова и Алексей Онежен.

В общей сложности «Союзмультфильм» намеревается до 2020 года выпустить 30 новых серий мультфильма. В соцсетях и СМИ в адрес его создателей звучит немало критики. В частности, пользователи отметили «осовремененный» образ мамы Дяди Федора со слишком пухлыми губами и нестыковку в отчестве его сестры — Веры Павловны, которая должна быть Дмитриевной.

Отметим, что премьера «Простоквашино» должна была состояться 1 апреля, но ее перенесли в связи с трауром по жертвам кемеровской трагедии.