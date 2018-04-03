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Первой страной, которую посетил новый министр обороны КНР, стала Россия


Добавлено: 03 апр 2018 в 14:14, Категория: Новости на сегодня
Первой страной, которую посетил новый министр обороны КНР, стала Россия

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел в Москве переговоры с министром обороны Китая генерал-полковником Вэй Фенхэ.

В ходе встречи Сергей Шойгу отметил, что «благодаря усилиям лидеров наших стран связи между Россией и Китаем сегодня выходят на новый уровень, беспрецедентно высокий, становятся важным фактором обеспечения мира и международной безопасности».

Он напомнил, что в мае и июне 2017 года состоялись встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, а в ноябре того же года прошли переговоры глав государств на полях саммита АТЭС в Дананге.

«Уделяем особое внимание реализации достигнутых на высшем уровне договорённостей о развитии сотрудничества в военной области», — заявил министр обороны России.

Сергей Шойгу поздравил Вэй Фэнхэ с назначением на пост главы Минобороны Китая и поблагодарил за участие делегации КНР в VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4—5 апреля.

«Отрадно, что первый зарубежный визит в новой должности вы совершаете в Россию. Это в очередной раз подчёркивает особый характер российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», — подчеркнул Сергей Шойгу.

«Уверен, что сегодняшняя встреча будет способствовать углублению традиционно дружественных и доверительных связей между министерствами обороны наших стран», — добавил глава российского оборонного ведомства.

В свою очередь Вэй Фэнхэ подчеркнул, что китайская делегация прибыла на VII Московскую конференцию по международной безопасности, чтобы еще раз заявить о тесных связях двух стран и выразить единую с Россией позицию по международным вопросам.

«В качестве нового министра обороны Китая я совершаю визит именно в Россию, чтобы показать миру высокий уровень развития наших двусторонних отношений и твердую решимость наших вооруженных сил укреплять стратегическое взаимодействие», — заявил Вэй Фэнхэ.


Также, продолжил он, визит в Россию предпринят, «чтобы поддержать вас в организации Московской конференции по международной безопасности, мы приехали, чтобы американцам дать знать о тесных связях вооруженных сил Китая и России».

Вэй Фэнхэ поблагодарил Сергея Шойгу за теплый прием, оказанный делегации в Москве и рассказал, что визит был согласован с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.

«На международных площадках китайская сторона готова с российской стороной выразить нашу общую озабоченность и единую позицию по острым вопросам», — заключил Вэй Фэнхэ.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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