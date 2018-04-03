Первый дрон «Почты России» мог разбиться из-за военных помех

Глава разрабатывающей и производящей беспилотники российской группы компаний группы компаний «Магнетар» Андрей Нестеренко прокомментировал первую неудачу совместного с «Почтой России» проекта по доставке грузов с помощью дронов.

По мнению Нестеренко, причиной, по которой дрон врезался в стену и разбился, могли стать радиопомехи от находящихся рядом с местом запуска летательного аппарата — в Улан-Удэ — воинской части и авиазавода, передает «Интерфакс».

«Когда аппарат поднялся на 30 метров, то все было хорошо. А когда он вышел из тени дома, то сразу "загулял" и упал. Это не говорит о его неисправности, а говорит, что повлиял какой-то внешний фактор», — рассуждает глава «Магнетара».

Точные причины крушения беспилотника будут установлены специалистами компании на следующей неделе. Кроме того, производители аппарата обратились в бурятское управление ФСБ с просьбой установить, действовали ли в зоне запуска дрона «глушители» сигнала.

Нестеренко назвал еще одну возможную причину сбоя: «Почта России» изменила место старта за час до пуска, поэтому программу полета пришлось менять «в спешке». Днем ранее «Магнитар» тестировал дрон на другой площадке, и там полет прошел нормально, заверил глава компании.

Технические неполадки не могли стать причиной сбоя, поскольку производитель был «полностью уверен» в кондиции аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М» — ранее он использовался при съемках кинофильмов и носил на себе оборудование стоимостью 70 тысяч долларов. Не могла вызвать крушение и перегрузка: «Почта России» нагрузила беспилотник всего 2 килограммами почты, тогда как он рассчитан на перевозку грузов в пять раз тяжелее.

Тем не менее «Магнитар» и «Почта России» намерены продолжать реализацию проекта, и следующий эксперимент состоится уже в конце апреля — в начале мая.

Напомним, в ходе проводившегося накануне, 2 апреля, эксперимента дрон должен был доставить почтовый груз из Улан-Удэ в населенный пункт Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии, но разбился о стену дома через несколько секунд после подъема в воздух.

Комментируя первую неудачу проекта, в «Почте России» процитировали главу SpaceX Илона Маска, который говорит, что «если у вас нет неудач, значит вы недостаточно инновационны».