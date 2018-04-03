Пес - 3 сезон, 13 серия (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Новый сериал-фильм Пес 3 сезон 13 серия 2 апреля. Команда отправляется на расследование убийства владельца строительной компании. В номере, где нашли жертву – не было обнаружено ни отпечатков, ни других улик. Единственной зацепкой стало странное орудие убийства – дубовый кол. Сначала, следователи подозревают жену погибшего, поскольку она могла отомстить ему за постоянные измены, но через некоторое время и ее находят убитой аналогичным способом. Тогда выясняется, что у жертв были очень сложные отношения с их сыном. Кроме того, родители лишили его финансовой поддержки. Но незадолго до того, как Максимов собирался задержать подозреваемого – парень тоже пострадал от неизвестного с дубовым колом.





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