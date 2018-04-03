Песков: Мэй и Джонсону придется извиняться перед РФ за «дело Скрипаля»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что британскому премьер-министру Терезе Мэй и министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону придется извиняться перед Россией за обвинения в адрес Москвы по инциденту в Солсбери.

Таким образом официальный представитель президента России прокомментировал заявление главы военной химической лаборатории в Портон-Дауне о том, что эксперты не смогли установить страну происхождения отравляющего вещества, использованного в Солсбери. Его слова во вторник вечером приводит агентство «Интерфакс».

Песков подчеркнул, что теория Лондона об ответственности России за отравление Скрипалей не подтвердится в любом случае, так как ее просто невозможно подтвердить.

«Российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения», - напомнил Песков, добавив также: - «А, вот, министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, премьер-министру Великобритании как-то нужно будет смотреть в глаза своим коллегам по ЕС, которым они что-то рассказывали».

При этом Песков заявил, что Терезе Мэй и Борису Джонсону каким-то образом придется извиняться перед российской стороной, но это, как отметил представитель президента РФ, долгая история, так как маразм зашел уже слишком далеко.