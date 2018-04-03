Планету Титан из-за охлаждения атмосферы закрыло дымкой

Астрономы изучили поведение тонкого слоя дымки в верхней части атмосфере Титана, спутника Сатурна. Выяснилось, что в 2012 году она полностью исчезла, а спустя 4 года появилась вновь.После того, как космические аппараты миссии «Вояджер» прислали на Землю снимки Титана, ученые обнаружили, что поведение фотохимической дымки в атмосфере спутника подчиняется сезонным закономерностям. Астрономы заметили полушарную асимметрию в основном слое тумана, а также тонкий слой газа в мезосфере небесного тела (на высоте 300-350 километров). Исследователи предлагали разные объяснения возникновения дымки в верхней части атмосферы Титана — например восходящими потоками аэрозолей — однако для понимания процессов были необходимы дополнительные исследования.Авторы новой работы изучили снимки, полученные узкоугольной камерой «Кассини» в период с 2012 по 2016 год. Наблюдения велись в разные дни, на разных высотах и под разными углами. Ученые составили профиль яркости и рассеяния аэрозоля в атмосфере Титана и проследили за тем, как он менялся со временем.В 2009 году на снимках был отчетливо виден отделенный слой тонкой дымки в верхнем слое атмосферы, который начал уменьшаться, когда на спутнике Сатурна наступило равноденствие. С этого момента, он сократился примерно на 80 километров за 100 дней, после чего эта скорость уменьшилась. Спустя три года туман в мезосфере исчез и появился на высоте около 480 километров лишь через 6,5 лет после равноденствия на Титане, причем за довольно короткий период времени — 2,5 месяца. Сейчас он опустился вниз на 80 километров и постепенно исчезает. Кроме того, в 2017 году появился новый слой дымки на высоте 510 километров.