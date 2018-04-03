Помощь на подходе: США отдадут Украине два патрульных катера «за соответствующую оплату»

США бесплатно передадут Украине два патрульных катера типа Island.

Об этом пресс-служба Военно-морских сил Украины сообщает на странице в соцсети.

Сейчас завершается проработка контракта на получение катеров.

«Катера мы получаем бесплатно, но их транспортировка, подготовка экипажей и другие сопутствующие расходы осуществляются за счет государства», — заявил командующий ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко.

Он также сообщил о «некоторых сложностях» в законодательной процедуре передачи катеров.

«Это первый случай подобной помощи от другой страны за соответствующую оплату, поэтому на законодательном уровне были определенные сложности по ее реализации в рамках действующего законодательства, но в настоящее время такой путь уже определен, он будет реализован в рамках действующего соглашения между правительством Украины и США», — отметил он.

Процесс передачи катеров начнется после подписания вышеуказанного контракта. Этот процесс включает также подготовку личного состава, который будет проходить службу на патрульных катерах типа Island.