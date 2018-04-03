Посещаемость московских ТЦ упала после пожара в Кемерово

После пожара, произошедшего 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», и призывов в соцсетях бойкотировать торговые центры в субботу 31 марта, посещаемость моллов в Москве и Подмосковье снизилась на 10-20%, пишет «Коммерсантъ».

Издание ссылается на нескольких опрошенных участников рынка. Так, в ТРЦ «Ривьера» спад посещаемости в субботу составил 20%, в «Торговом квартале в Домодедово» — 10% по сравнению с предыдущей неделей.

Активность покупателей в крупных городах за пределами московского региона практически не изменилась, отмечает издание.

Заметное снижение посещаемости собеседники газеты отметили лишь в Саратове, Самаре и Волгограде.

Призыв бойкотировать ТЦ 31 марта начал распространяться в соцсетях с 27 марта. О присоединении к акции заявили, в частности, сенатор от Астраханской области Александр Башкин, певицы Вера Брежнева и Нюша.