Появился способ «наказать» свой iPhone за платные SMS

Многие внимательные обладатели iPhone сталкивались с непонятным исчезновением денежных средств со счёта. Появился способ избавиться от этой «услуги».

Как оказалось, у владельцев iPhone расходуется баланс из-за смены мобильного оператора или сбоя установки обновлений. Устройство самостоятельно и тайно отправляет SMS на номер +447786205094, принадлежавший компании Apple. Стоимость сообщений намного дороже, чем по России.

Самое обидное, что такие SMS в истории не отображаются. Их можно увидеть только в выписке со счёта у оператора.

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Обезопасить свой бюджет можно в «Настройках», перейдя в FaceTime, и нажав на свой Apple ID. Затем нужно пройти идентификацию, выбрать «Изменить геопозицию», указать страну своего нахождения и «Сохранить».

Если iPhone продолжит отправлять SMS, то FaceTime следует отключить.