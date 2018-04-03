"Профашистский переворот" и "исконно" российский Крым: политик в Болгарии возмутил Украину

В Болгарии один из провластных политиков отметился громкими и скандальными заявлениями относительно Украины, которые полностью совпадают с риторикой российских пропагандистов. По его словам, Крым – "исконно" русская земля, а в 2014 году в Киеве состоялась не революцию, а "профашистский переворот".Об этом сообщил посол Украины в этой стране Николай Балтажы, передает пресс-служба дипломатической миссии.По его словам, накануне одновременно в эфире двух государственных вещателей – Болгарского национального радио и Болгарского национального телевидения – из уст лидера партии "Атака" и провластной парламентской фракции "Объединенные патриоты" прозвучали слова о "профашистском перевороте" в Украине, "исконно" российской принадлежности Крыма и признании незаконных выборов президента РФ в оккупированном Крыму."Глубоко возмущен таким манипулятивным, недостоверным и неприемлемым заявлением. Призываю болгарскую власть осудить антиукраинские, антидемократические и антиевропейские высказывания председателя провластной парламентской фракции, которые свидетельствуют о поддержке агрессии РФ против Украины, и дискредитируют не только официальную позицию государства, но и Болгарское председательство в Совете ЕС", – подчеркнул дипломат.