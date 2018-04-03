Профстандарт для нянь должен появиться в РФ до конца года

В текущем 2018 году в России должен начать действовать профессиональный стандарт для нянь, для соответствия которому детсадовским помощникам воспитателей и частным сотрудникам придется пройти подготовку — научиться оказанию первой медпомощи, наблюдению за физическим и психическим состоянием детей.

В пилотном режиме стандарт уже введен в трех регионах — Вологодской и Ульяновской областях, а также в Башкортостане, пишет газета «Известия».

Пока норма будет носить рекомендательный характер, но на нее рекомендовано ориентироваться «при организации обучения и аттестации» сотрудников, «разработке должностных инструкций, установлении систем оплаты труда».

В Минтруде уточнили, что проект профстандарта «Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)» проходит межведомственное согласование.

Обучение нянь будет вестись на базе образовательных учреждений и занимать 144 часа. Предполагается, что за это время учащиеся освоят уже указанные навыки, а также основы педагогики, причем смогут применять полученные знания исходя из индивидуальных особенностей детей разных групп — младенцев, детей в возрасте от 1 до 3 лет, дошкольников старше трех лет и малышей «с ограниченными возможностями здоровья».

Эксперты считают, что после введения стандарта необходимо будет создать национальный реестр нянь, которые ему соответствуют.