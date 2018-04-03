Против экс-главы правительства Дагестана возбудили еще одно дело

В отношении бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова, обвиняемого в мошенничестве, возбуждено еще одно уголовное дело – о превышении должностных полномочий, сообщает Следственный комитет России.

СКР отмечает, что по данным следствия, в 2013 году Гамидов без проведения обязательной экспертизы экономической эффективности проекта подписал постановление правительства республики о предоставлении государственных гарантий ООО «Дагагрокомплекс» на сумму 1,3 млрд рублей.

Компания обязательства перед кредиторами не выполнила, по решению суда с Республики Дагестан были взысканы в пользу кредиторов указанные 1,3 млрд рублей.

Напомним, массовые задержания чиновников начались в республике в начале февраля. Тогда в СИЗО отправились премьер Дагестана Абдусамад Гамидов, его заместители Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов и министр образования Шахобас Шахов. Все они лишились своих должностей. По состоянию на 29 марта было возбуждено 155 дел о коррупции в отношении дагестанских должностных лиц.