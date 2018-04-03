Прямой эфир - Андрей Малахов. Тайный роман Николая Караченцова (03.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 20:21 ,

Андрей Малахов. Прямой эфир. Любовница хочет увезти его в Париж последний выпуск 3 апреля. Многих до сих пор волнует вопрос, кто же на самом деле был виновником роковой аварии 2005 года, после которой актер так и не смог полностью восстановиться. Бывшая прима балерина Мариинского театра Елена Дмитриева всегда плачет, когда слышит песни в исполнении Николая Караченцова из спектакля Юнона и Авось. Со знаменитым актером Николаем Караценцовым ее связывал тайный роман. 23 года она любила его, но молчала, для окружающих ее избранник был счастливо женат. Рассказать кому-то о связи с женатым мужчиной для Елены было позором.





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