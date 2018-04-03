Путин и Эрдоган запустили строительство АЭС в Турции

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт строительству первого блока АЭС «Аккую». Об этом сообщают РИА Новости.

Церемония запуска строительства проводилась в режиме видеоконференции. Путин заявил, что в проекте реализуют «передовые инженерные решения, экономически эффективные и надежные технологии».

Эрдоган назвал АЭС символом сотрудничества Турции и России и заявил, что строительство «внесет вклад в образование турецких граждан».

Согласно межправительственному соглашению, не менее 51% акций «Аккую» должны принадлежать российским компаниям, а остальные 49% акций могут быть приобретены внешними инвесторами.

Проект АЭС «Аккую» предполагает сооружение четырех энергоблоков с российскими реакторными установками, мощность каждого из которых составит 1200 мегаватт. Запуск станции запланирован на 2023 год, ее стоимость оценивается в 20 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что в Сочи прошли переговоры Путина с Эрдоганом.

Фото: Vladtime.ru