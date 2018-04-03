Путин назвал приоритетом поставку С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета сотрудничества высшего уровня в Анкаре, куда он прибыл сегодня с государственным визитом, назвал реализацию контракта по поставке в Турцию российских ракетных комплексов С-400 приоритетом в российско-турецком военно-техническом сотрудничестве.

«В ходе предстоящего заседания профильной межправительственной комиссии будут предметно обсуждены перспективы дальнейших поставок в Турцию современной российской продукции военного назначения»,— цитирует российского лидера РИА Новости.

Напомним, о подписании между РФ и Турцией договора о поставке систем С-400 «Триумф» стало известно минувшей осенью. Помощник Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин сообщал, что поставки стартуют в 2020 году.

Впоследствии СМИ сообщили, что Анкара параллельно ведет с США переговоры о закупке ЗРК Patriot, которые, как заверил глава турецкого правительства Бинали Йылдырым, не являются альтернативой российским «Триумфам».