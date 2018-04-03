Путин прилетел в Турцию с двухдневным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл на переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в аэропорт «Эсенбога», сообщает Анатолийское агентство. Его встречали заместитель министра иностранных дел Турции Ахмет Йылдыз, посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов, губернатор турецкой столицы Эрджан Топаджа и другие.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин пробудет в Анкаре до 4 марта. В ходе визита Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в формате видеоконференции дадут старт сооружению первого энергоблока атомной электростанции «Аккую» – первого в мире проекта атомной электростанции, реализуемого по модели «строю–владею–эксплуатирую» (российская сторона обеспечивает финансирование, эксплуатацию и управление станцией).

В этот же день главы государств примут участие в седьмом заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, на котором будут рассмотрены состояние и перспективы развития двустороннего торгово-экономического взаимодействия, ход реализации совместных стратегических проектов, в частности в области энергетики, а также актуальная региональная и международная тематика, включая совместную борьбу с терроризмом и ситуацию в Сирии.