Путин ввел ответственность водителей при обнаружении алкоголя в крови

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, которым вводится административная ответственность водителей в случае обнаружения у них по результатам анализа крови 0,3 грамма и более абсолютного этилового спирта на литр крови. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Федеральный закон принят Государственной Думой 23 марта 2018 года и одобрен Советом Федерации 28 марта 2018 года. Он вступает в силу через 90 дней после опубликования.

Первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков пояснил «Интерфаксу», что уточнение важно для случаев, когда необходимо уточнение ответственности водителей.

«Когда водителя не могут "продуть", потому что он или пьян в стельку, или ранен, у него могут взять только кровь. МВД сейчас наблюдает такую картину: когда находят алкоголь в крови водителя, то врач не пишет, что водитель находится в состоянии опьянения, так как Минздрав ему это запрещает, ссылаясь на отсутствие в законодательстве норматива по крови», — отметил Лысаков.