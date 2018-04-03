Расследование по MH17: Эксперты изучили данные с российских радаров

В рамках расследования крушения самолета рейса MH17 «Малазийских авиалиний» два независимых эксперта изучили предоставленные Россией данные радаров и пришли к выводу, что ракета «Бук» могла быть запущена по воздушному судну и при этом остаться невидимой для радара. Об этом сообщает пресс-служба Совместной следственной группы по расследованию крушения MH17.

Согласно выводам экспертов, ракета могла быть запущена из района, установленного Следственной группой, и при этом остаться невидимой для радаров. По их словам, скорость ракеты значительно превосходит скорость гражданских самолетов, поэтому гражданские радары настроены так, чтобы не отображать такие объекты. Оба независимых эксперта подтвердили выводы, сделанные Следственной группой до этого.

Ранее сообщалось, что правительство Нидерландов направило в парламент законопроект по делу MH17.

Фото: пресс-служба ССГ