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Разрыв связей с Россией опустил армию Украины до уровня Мьянмы


Добавлено: 03 апр 2018 в 20:51, Категория: Новости на сегодня
Разрыв связей с Россией опустил армию Украины до уровня Мьянмы

Оценка еще оптимистичная. Эксперт и вовсе сравнивает состояние ВСУ с силами обороны Косово.

Инициатором разрыва соглашения между Россией и Украиной о беспошлинных поставках вооружения, комплектующих, запасных частей и ремонте военной техники, стала Украина. Ноту о прекращении действия соглашения, как рассказали «Политике Сегодня» в МИД РФ, украинское внешнеполитическое ведомство отправило еще 28 декабря 2017 года.

«В качестве основания для такого решения украинская сторона ссылалась на коренное изменение обстоятельств, существовавших при заключении соглашения и, якобы, имевший место факт осуществления Российской Федерацией вооруженной агрессии против Украины в нарушение статьи 2 Устава ООН».

С доводами украинского внешнеполитического ведомства в МИД РФ не согласны.

«Они основаны на недобросовестном и некорректном изложении и истолковании фактов и права, - объяснил собеседник.- При этом, исходя из крайне неконструктивной позиции украинской стороны, фактически блокирующей реализацию двусторонних договоренностей с Российской Федерацией, российская сторона сочла возможным не возражать против того, чтобы считать указанное соглашение прекратившим действие 28 марта 2018 года».

Де-юре соглашение, подписанное в 1996 году, разорвано на прошлой неделе. Де-факто - прекратило работать четыре года назад.

«С 2014 года все связи в сфере военной кооперации, военно-технического сотрудничества, оборонного партнерства прекращены по решению Туринова и Порошенко, - рассказал «Политике Сегодня» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, - С 2014-го никаких контактов, связей, помощи, военных программ у России и Украины нет».

Для России эффект от разрыва соглашения эксперт оценил как нулевой. Нивелировало последствия запущенная несколько лет программа ликвидации зависимости от поставок украинских комплектующих и запчастей к российскому вооружению и военной техники. Ударит окончательный разрыв только по украинской оборонке, на 95% до событий Евромайдана завязанном на работу с российским ОПК.

«Его ждет медленное умирание, разложение и смерть», - прогнозирует Коротченко.

Лишает разрыв связей на бумаге и будущего украинской армии. Прежде всего превосходства в небе. Согласно данным журнала The Military Balance, выпускаемым британским Международным институтом стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), ВВС Украины располагают 35 истребителями Су-27. Из них подняться в небо, по оценкам экспертов, на начало 2014 года способно было 19. Россия отказалась от поставок запчастей и обслуживания украинских истребителей после продажи двух Су-27 Соединенным Штатам и одного Соединенному Королевству.

В ПВО Украины, по данным The Military Balance, находилось на 2016 год 70 штук ЗПРК «Тунгуска» и 250 комплексов С-300, из которых в 2004-2012 году капитально ремонтировали только семь.

Не лучше состояние техники и в наземной армии. Поставка 22 машин HMMWV (Humvee) из США и собственное производство бронемашин «Буцефал» не смогли сместить советский БРТ-80 с пьедестала основной машины десанта. Детищ советской оборонки в составе Сил специальных операций на Украине в 2017 году значилось 122 штуки. Еще 110 БРТ-80 стояло на вооружении Сухопутных войск. Впрочем эту машину Украина пытается модернизировать собственными силами.

Нынешнее состояние техники армии Украины Коротченко оценивает двумя словами: «хлам и рухлядь».

«Украина располагает техникой, которой тридцать и более лет, произведенной во времена СССР, - объяснил он. - Состояние ее соответствующее. Тридцать и более лет - это значит хлам и рухлядь, либо остаточный ресурс, который вырабатывается в ближайшие несколько лет. Соответственно, у страны убогая армия, которая может проводить только карательные операции против мирного населения на востоке Украины. Технический уровень оснащения на уровне армии Косово».

В рейтинге армии мира по мощности за 2017 год, составленном Международной компанией Global Firepower, ВСУ занимает 30 место, между силами обороны нейтральной Швецией и армией Мьянмы. В 2013 году, до фактического разрыва сотрудничества с Россией, у Украины было 22 место, ниже Австралии, но выше Мексики. Рейтинг мощности армий Global Firepower стабильно возглавляют армии США, России и Китая.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 20:51, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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