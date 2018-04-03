Реклама снеков с Меган Маркл в главной роли обрела вторую жизнь в сети

Меган Маркл в рекламе

Жизнь Меган Маркл до встречи с принцем Гарри не перестает быть предметом публичного обсуждения в преддверии свадьбы. Друзья и знакомые 36-летней актрисы рассказывают о Меган журналистам, в сети появляются архивные видео из детства невесты принца, а теперь из недр интернета возник старый рекламный ролик, главную роль в котором сыграла она.

В 30-секундном видео Маркл изображает среднестатистическую женщину, пришедшую в супермаркет за покупками. Между двумя видами снеков она выбирает те, в составе которых меньше ингредиентов.

В рекламе снеков Меган снялась в 2009 году, а в 2011-м стартовал первый сезон телешоу "Форс-мажоры" (Suits), которое сделало ее известной. Актриса сыграла около 30 ролей в кино и сериалах, в том числе и большое количество эпизодических. В декабре прошлого года в сеть попало старое резюме избранницы принца, свидетельствовавшее о широком наборе ее навыков и умений.

Меган Маркл в кадре из видео

Меган Маркл и принц Гарри