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Росгвардия подала в суд на сотрудников из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня»


Добавлено: 03 апр 2018 в 02:49, Категория: Новости на сегодня
Росгвардия подала в суд на сотрудников из-за пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Советник директора Росгвардии Александр Хинштейн рассказал ТАСС, что ведомство привлекло к административной ответственности и штрафу размером 400 тысяч рублей частное охранное предприятие (ЧОП) «Фучо».

До февраля 2018 года предприятие охраняло ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Его учредителями являются те же лица, что и у ТЦ «Центр Защиты».

«Что касается ЧОПа, учредителями которого выступают те же лица [что и у "Центра зашиты"], которые до февраля этого года осуществляли охрану объекта, то уже подготовлены документы в отношении него по изъятию лицензии. Если они сами добровольно на ликвидацию не подадут, то через суд будем требовать аннулирование лицензии», — сказал Хинштейн.

Представитель Росгвардии также сообщил об имеющихся в отношении сотрудников «Центра защиты» подозрениях в том, что они допустили нарушения во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

«Мы работаем только в своей компетенции и проверяем обоснованность предоставления охранных услуг, а также законность нахождения на объекте. Мы не скрываем результаты проверок, а сами в инициативном порядке предоставляем органам следствия», — заключил он.

По сведениям «Коммерсанта», глава Росгвардии Виктор Золотов поручил направить в Следственный комитет обращение о привлечении к уголовной ответственности сотрудников Центра лицензионно-разрешительной работы и госконтроля (ЦЛРРиГК), входящего в Росгвардию. Подразделение ведомства контролировало работу частной охранной организации «Центр защиты», обслуживавшей ТЦ «Зимняя вишня».

Александр Хинштейн объяснил изданию, что сотрудники ЦЛРРиГК не могли не знать, что ЧОП осуществляет охрану здания незаконно. «Центр защиты» не имел права оказывать охранные услуги, предусмотренные договором с ТРЦ, так как лицензия не позволяла ему осуществлять охрану объектов массового пребывания граждан, к которым применяются повышенные антитеррористические требования.

Напомним, в 25 марта в Кемерове в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок, еще 79 человек пострадали.


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Добавлено: 03 апр 2018 в 02:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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