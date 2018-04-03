Росгвардия выявила подделку договора «Зимней вишни» с ЧОП

Росгвардия изучила договоры, на основании которых в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», жертвами пожара в котором стали 64 человека, работало частное охранное предприятие «Центр защиты». По итогам этой проверки сделаны выводы о «грубейшем нарушении законодательства» в сфере охранной деятельности, сообщает РБК.

По словам начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, генерала-лейтенанта полиции Леонида Веденова, подозрения вызвало то, как сотрудники ЧОП «реагировали на трагические события».

В результате Росгвардия направила в Кемерово своего эксперта-специалиста главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Светлану Тернову. Она обнаружила два договора между собственником «Зимней вишни» и «Центром защиты» — оба имеют один и тот же номер, хотя датированы разными днями (1 января и 12 февраля 2018 года). На этом основании эксперт сделала вывод о том, что договорные отношения между ТЦ и ЧОП «носили условный характер».

Вдобавок у «Центра защиты» отсутствовала лицензия, дающая организации право на охрану «объекта массового пребывания людей», каковым является торгово-развлекательный центр. Эта лицензия, в частности, дает сотрудникам ЧОП право на ношение оружия, поскольку в случае ЧП на указанных объектах туда в течение 10 минут должны прибыть три вооруженные группы.

Кроме того, Тернова обнаружила нарушения законодательства в тексте договора. Один из документов, хотя на нем и проставлена февральская дата, был, по ее мнению, оформлен уже после пожара, задним числом. В нем говорится, что ЧОП берет на себя «профилактику угрозы пожаров внутри объекта и даже в 50-метровой зоне, прилегающей к территории объекта», хотя по закону «частные охранные предприятия учреждаются исключительно для оказания охранной деятельности», а профилактику пожаров осуществляет пожарная охрана, пояснила эксперт Росгвардии.

Проводить переаттестацию ЧОП в масштабах страны, по словам Веденова, оснований нет. Однако Росгвардия предписала проверить все охраняемые такими предприятиями объекты массового пребывания людей и оценить соответствие деятельности этих ЧОПов требованиям закона.