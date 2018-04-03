Россельхознадзор пригрозил санкциями против белорусской картошки

Россельхознадзор провел проверку качества картофеля, поставляемого в Россию из Белоруссии, и выяснил, что в конце марта вместо белорусской картошки из города Столин Брестской области было импортировано 18 тонн египетской продукции.

Картофель перевозился на основании международной товарно-транспортной накладной и фитосанитарного сертификата Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Россельхознадзора.

Специалисты ведомства, проверяя груз на контрольном пункте пропуска Долосцы в Псковской области 30 марта, обнаружили на некоторых ящиках не соответствующую стране происхождения маркировку.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — предупредили в надзорной службе, выразив «серьезную обеспокоенность» по поводу случившегося.

Выявленная партия египетского картофеля была возвращена в Белоруссию «в целях недопущения ввоза на территорию Российской Федерации небезопасной продукции с карантинными для России объектами».