Российские дипломаты навестили Ярошенко в тюрьме США

Генконсульство России в Нью-Йорке сообщило, что в ходе беседы с Константином Ярошенко во время его посещения в тюрьме заключенный пожаловался на необоснованные прилюдные обыски и негативное отношение к нему со стороны руководства тюрьмы.

Напомним, Ярошенко был арестован в мае 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке транспортировки крупных партий кокаина, доставлен в США и 7 сентября 2011 года осужден американским судом на 20 лет лишения свободы.

В беседе с дипломатами россиянин предположил, что его пытаются спровоцировать «на нарушение режима с целью дальнейшего перевода в карцер и препятствования общению с родными, а также со СМИ».

«В адрес руководства тюрьмы было направлено официальное обращение с требованием соблюдения законных прав Константина Ярошенко. Генконсульство держит ситуацию на постоянном контроле» — сказано в сообщении.

