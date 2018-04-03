Российские дипломаты встретились с лётчиком Ярошенко.

Российские дипломаты в США добились встречи с заключённым лётчиком Константином Ярошенко.

Он жаловался на плохие условия содержания, дипломаты подтвердили этот факт.

Дипломаты обратились к руководству тюрьмы с требованием соблюдать права российского заключённого.

Ранее президент Дональд Трамп отказался помиловать Константина Ярошенко, осуждённого на 20 лет тюремного заключения.

Напомним, российский лётчик Константин Ярошенко был арестован в 2010 году в Либерии. Он был обвинён в попытки провести на территорию США крупную партию наркотиков. В 2011 году его передали властям США, где ему был вынесен суровый приговор.