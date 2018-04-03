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» » Российский музыкант Трофим попал в базу "Миротворца"

Российский музыкант Трофим попал в базу "Миротворца"


Добавлено: 03 апр 2018 в 04:14, Категория: Политика
Российский музыкант Трофим попал в базу "Миротворца"
Российский музыкант и автор песен Сергей Трофимов, известный как Трофим, попал в базу украинского волонтерского сайта "Миротворец". Его страница находится в разделе "Чистилище".

"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в оккупированный российскими захватчиками Крым. Участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор). Участие в попытках легализации аннексии Автономной Республики Крым", – говорится в сообщении.

По данным волонтеров, Трофим участвовал в концерте "Дни Москвы в Севастополе" в июне 2014 года, подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ Владимира Путина в Украине и Крыму, а также является доверенным лицом действующего российского президента на двух последних выборах.
По данным Госпогранслужбы Украины, в 2017 году 104 деятелям культуры был запрещен въезд в Украину за незаконное посещение аннексированного Крыма.

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Добавлено: 03 апр 2018 в 04:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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