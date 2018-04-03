Российский политик: «Последние события очень сильно напугали Путина»

Волна недовольства и протестов, прокатившаяся по России в свете последних событий, заставляют президента России Владимира Путина искать новые методы для устранения напряжения.

Высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой отметил: «Последние события (ядовитая свалка в Волоколамске, трагедия в Кемерово, унесшая жизни более 60 человек) очень сильно напугали Путина. Понимание возникшей нестабильности вне прямого контекста западных санкций говорит о том, что состояние испуга заставляет Путина искать какие-то решения помимо традиционного противостояния с Западом».

Боровой уточнил, что недовольство людей заставляет Кремль сконцентрировать свои силы и внимание на внутреннеполитических вопросах: «Сейчас мы видим внутри России воздействие плохого экономического состояния, концентрации инструментов экономической деятельности в руках государства, снижение эффективности, глупое импортозамещение, которое делает людей беднее. Так что испуг — это новый фактор, который заставляет Путина и его окружение думать о том, что делать, а не придумывать, как страшнее пригрозить Западу».