Российское судно «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подлодки «Сан-Хуан»

Исследовательское судно ВМФ России «Янтарь» прекратило поиски аргентинской подводной лодки «Сан-Хуан». Об этом сообщает местное агентство Telam.

По данным СМИ, несколько часов назад «Янтарь» покинул зону поиска. Судно направилось в Монтевидео на заправку, после чего зайдет в Буйэнос-Айрес.

Почетный консул РФ Мар-дель-Плата Юрий Кузнецов подтвердил, что судно официально закончило свою работу по поиску «Сан-Хуана». Таким образом, все ранее задействованные в поисках иностранные суда покинули данный район.

«Сан-Хуан» перестал выходить на связь 15 ноября минувшего года. На борту находились 44 члена экипажа.