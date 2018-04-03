Ройзман отказался претендовать на пост мэра Екатеринбурга по новым правилам

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил «Интерфаксу», что не собирается участвовать в конкурсе на должность градоначальника после отмены прямых выборов, высказав уверенность, что его на нее не назначат.

«Я, конечно, ни в каких конкурсах участвовать не буду, потому что это не избрание, это назначение. Я могу признавать над собой власть своих избирателей. Но чью-то власть над собой признавать я просто не хочу, я в этой системе не жил, у меня никогда не было начальников, и я не обладаю теми качествами, которыми должен обладать назначенец», — сообщил Ройзман.

Ройзман также подчеркнул, что «никто сдаваться не собирается, потому что это задело всех». По его мнению, горожане еще поборются за свои права.

Градоначальник заявил РБК, что «власть ведет себя, как взбесившийся носорог». Он подчеркнул, что Заксобрание Свердловской области отобрало у Екатеринбурга «выборность и его лицо». Ройзман выразил убежденность, что народ, скорее всего, будет требовать отставки губернатора региона, так как очень недоволен Евгением Куйвашевым.

Мэр Екатеринбурга еще раз заявил, что принятый законопроект направлен лично против него. Ройзман отметил, что как трезвый человек не рассматривает возможность своего назначения на пост мэра Екатеринбурга. Он также сообщил, что пока не имеет четких планов на будущее.

«Совершенно точно буду востребован. У меня нет пока никаких готовых решений. Я смотрю, как будут развиваться события. Я буду их как-то формировать. Посмотрим, как на это влиять», — цитирует его «Интерфакс».

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Ройзман заявил, что собирается заниматься семьей, друзьями, музеями, научной и исследовательской работой.

«У меня создан фонд Ройзмана, очень сильная команда. Много людей. Я ту работу не брошу, это мой город». — пообещал мэр Екатеринбурга. Он также признался, что не собирается «зарекаться» от политической деятельности на федеральном уровне.

Напомним, Заксобрание Свердловской области приняло законопроект об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Отныне назначать его будет конкурсная комиссия городской думы.