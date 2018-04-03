«Русская Весна в Петербурге»: Международный фестиваль искусств начнётся 18 апреля

В Санкт-Петербурге пройдёт II Международный молодёжный фестиваль искусств «Русская весна в Петербурге»

С 18 по 22 апреля 2018 года в Санкт-Петербурге при поддержке портала «Русская Весна» пройдёт II Международный молодёжный фестиваль искусств «Русская весна в Петербурге». Участниками этого масштабного мероприятия станут молодые композиторы, музыканты — исполнители, в том числе коллективы, деятели русской традиционной культуры — этномузыкологи, этнографы, фольклорные ансамбли, молодые литераторы и художники, а также участие в фестивале примут наши соотечественники из стран СНГ.

Главными целями и задачами фестиваля являются пропаганда творчества молодых деятелей культуры России и стран СНГ, продолжающих лучшие традиции великого русского искусства; развитие международного культурного сотрудничества в рамках идеи Русского мира.

Фестиваль является победителем Заочного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь).

Проект пройдёт уже во второй раз при поддержке Евразийского совета композиторов и музыкальных деятелей, Фонда поддержки, пропаганды и развития музыкальной культуры и искусства (МузФонд), Ленинградского отделения Российского фольклорного союза, Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и других организаций.

В рамках фестиваля пройдут следующие мероприятия:

— 9 апреля — 2 мая — выставка картин молодых художников (Творческий кластер «Арт-Муза», галерея «Мастерская художника», 13-я линия В/О, д. 70–72, 3 этаж)

— 18 апреля, 17.00 — День фольклора с презентациями лучших практик сохранения и пропаганды нематериального культурного наследия (Творческий кластер «Арт-Муза», галерея «Мастерская художника», 13-я линия В/О, д. 70–72, 3 этаж)

— 19 апреля, 19.00 — «Молодая музыка: часть первая», концерт современной камерной музыки молодых композиторов России и стран СНГ (Культурный центр Елены Образцовой, Невский пр., д. 65, 3 этаж)

— 20 апреля, 17.00 — День литературы с презентацией актуальных творческих проектов (Творческий кластер «Арт-Муза», галерея «Мастерская художника», 13-я линия В/О, д. 70–72, 3 этаж)

— 21 апреля, 20.00 — «Молодая музыка: часть вторая», концерт современной камерной музыки молодых композиторов России и стран СНГ (Центр Михаила Шемякина, Садовая ул., д. 11)

— 22 апреля, 19.00 — «Симфонический Фестиваль», концерт-закрытие фестиваля (Концертный зал Двенадцати коллегий СПбГУ, Университетская наб., д. 7-9-11)

Основная идея финальной программы — «музыкальное приношение» от молодых композиторов, посвящённое XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов, недавно прошедшему в г. Сочи. В концерте примет участие Молодёжный симфонический оркестр под управлением молодого талантливого дирижёра Анатолия Семёнова, студента Санкт-Петербургской консерватории.

Автор идеи и художественный руководитель фестиваля — композитор Александр Петров

Вся актуальная информация о фестивале — в официальном сообществе ВК https://vk.com/rusvesna_spb

Канал в Telegram — http://t.me/rusvesna_spb

Официальный сайт фестиваля — https://rusvesna-spb.jimdo.com

О выставке

Выставка в рамках фестиваля пройдёт с 9 по 29 апреля и носит название «Русская весна в Петербурге», как и сам фестиваль. И название это не случайно, поскольку на выставке собраны работы, связанные, прежде всего, с русской темой в прошлом и современности. Вы увидите пейзажи, натюрморты, жанровые картины, написанные в лучших традициях отечественной школы живописи. Свои работы для выставки представят три молодые художницы — Юлия Косцова (г. Санкт-Петербург), Александра Десницкая (г. Санкт-Петербург) и Екатерина Манько (г. Казань). Все они закончили различные художественные ВУЗы России, являются успешными деятелями в сфере современной живописи, активно участвуют в различных всероссийских и международных творческих проектах.