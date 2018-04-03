Самойлова выступит шестой во втором полуфинале «Евровидения»

Певица Юлия Самойлова, представляющая Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, выступит под шестым номером во втором полуфинале 10 мая. Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.

«Евровидение» в этот раз состоится в Португалии на лиссабонской арене Parque das Nacoes. Финал пройдет 12 мая.

Юлия Самойлова выступит с песней I Won't Break, над которой работали Леонид Гуткин, Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн. Именно они создали композицию Flame Is Burning, с которой певице не дали выступить в Киеве в 2017 году.

Во втором полуфинале выступят представители 18 стран: Норвегии, Румынии, Молдавии, Нидерландов, Грузии, Польши и других.