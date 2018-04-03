"Сан-Хосе" и "Миннесота" вышли в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 3 апр - РИА Новости. Клубы "Сан-Хосе Шаркс" и "Миннесота Уайлд" гарантировали себе места в плей-офф НХЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

Обе команды завоевали путевки в плей-офф после поражения "Колорадо" от "Лос-Анджелес Кингз" в гостях - 1:3.

"Сан-Хосе", в активе которого 98 очков, занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе, на два балла опережая "Кингз". "Миннесота" (98) располагается на третьей строчке в Центральном дивизионе, на 5 очков обгоняя "Колорадо".

"Миннесота" в шестой раз подряд сыграет в плей-офф, "Сан-Хосе" - в третий.