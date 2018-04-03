Шокирующие гипотезы - 424 выпуск, Спящие гиганты (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Шокирующие гипотезы 424 серия Спящие гиганты последний выпуск 2 апреля. Чьё захоронение нашли американские ученые во льдах Антарктиды? И какой цивилизации принадлежат черные саркофаги, найденные в Астраханской области? Новая часть полигона “Ядрово” будет принимать только местный мусор, что везут из самого Волоколамская и соседних районов. Обязательным условием станет переработка отходов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Старую проблемную часть полигона сейчас готовят к закрытию.





загрузка...