Шойгу призвал гуманитарные организации активнее работать в САР

Министр обороны РФ Сергей Шойгу призвал международные гуманитарные организации активнее действовать в Сирийской Арабской Республике.

Накануне политик встретился с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Шойгу призвал гуманитарные компании активнее оказывать помощь народу Сирии. Его слова привел ТАСС.

Министр отметил, что уже сейчас можно обменяться впечатлениями и предложениями по оказанию поддержки в разных областях. Но основное внимание нужно уделить Сирии, считает Шойгу.

Глава Минобороны отметил заслуги Международного комитета внутри страны. Россия оказывает посильную поддержку ведомству, но, по словам министра, гуманитарные организации должны перейти к более активным действиям в Сирии. В их числе Шойгу отметил ООН, комиссариаты по делам беженцев и гуманитарным вопросам, ЮНМАС и ЮНЕСКО.

На предстоящей VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, министр надеется обсудить также и борьбу с терроризмом.