Шувалов поручил проработать ограничения по детским товарам из онлайн-магазинов

Вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минэкономразвития РФ совместно с таможней «представить в правительство предложения о применении законодательства в сфере защиты прав потребителей». Речь, как пишет «Коммерсантъ», идет о желании оградить потребителей от товаров интернет-магазинов, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды.

В первую очередь, заявил источник издания, речь идет о детских товарах. Представитель Шувалова уточнил газете, что поручение должно быть исполнено к 19 апреля.

ФТС, как сообщил глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров, обяжет отправителей товаров «указывать код, который соответствует классификатору товаров, используемых на территории Евразийского экономического союза».