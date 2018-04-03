СКР нашел высоковольтные кабели в батутном центре «Зимней вишни»

Следственный комитет России опубликовал видеоролик, на котором видны высоковольтные провода в батутном зале сгоревшего в Кемерово торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Очевидцы утверждают, что пучок кабелей свисал над «сухим бассейном», заполненным мягкими кубиками.

Во время осмотра сгоревшего здания главе СКР Александру Бастрыкину доложили, что в нарушение всех норм высоковольтные провода были проложены сквозь зал.

Напомним, по делу о пожаре арестованы семь человек. Как сообщили «Интерфаксу» в Заводском районном суде, пятеро из них обжаловали решения о своем аресте.

«Поступила пятая жалоба от Юлии Богдановой (гендиректора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" — компании собственника сгоревшего ТРЦ)», — сказал представитель суда.

Накануне были приняты жалобы на арест от арендатора сгоревшего ТРЦ Надежды Судденок, руководителя и сотрудника компании «Системный интегратор», которая разработала систему противопожарной безопасности, Игоря Полозиненко и Александра Никитина, а также охранника ЧОП Сергея Антюшина.

Свой арест пока не обжаловали технический директор ТРЦ Георгий Соболев и экс-начальница инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилия Комкова. Как уточнили в суде, срок подачи ее жалобы истекает 3 апреля.

25 марта при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, в том числе 41 несовершеннолетний.