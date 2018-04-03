СКР продолжил изъятие документов в кемеровском МЧС

В кемеровском областном управлении Министерства по чрезвычайным ситуациям проводится выемка документов по всем проверкам, проведенным в сгоревшем торговом центре «Зимняя вишня» и госконтрактам, на основании которых функционировал этот ТЦ.

Следственные действия в региональном МЧС проводятся уже второй день, передает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в ведомстве.

«Прикомандированные в Кемерово следователи говорят, что их приказы о назначении командировки и отметки в табелях об учете рабочего времени продлили до конца мая», — сообщает телеграм-канал «Политджойстик».

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин еще в понедельник, 2 апреля, заявил о намерении проверить работу сотрудников кемеровского МЧС, поскольку пожарные, насколько ему известно, не обращали внимания на сообщения родственников застрявших в горящем здании людей и «не действовали в соответствии с некой инструкцией».

3 апреля СКР опубликовал записи камер видеонаблюдения, установленных в детском зале на четвертом этаже «Зимней вишни», где находился очаг возгорания, и призвал всех запечатленных на видео свидетелей предоставить «важные для следствия сведения» и «оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего».