СКР возбудил дело против Авакова из-за помех на выборах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по обвинению в создании помех россиянам при голосовании на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Светлану Петренко.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел Украины Арсена Авакова по факту воспрепятствования свободному осуществлению российскими гражданами своих избирательных прав на выборах президента России», — сказала Петренко.

Напомним, 16 марта Арсен Аваков заявил, что россияне, находящиеся на территории Украины, не смогут проголосовать на выборах президента РФ, поскольку в дипучреждениях России, где были организованы избирательные участки, якобы введен особый режим безопасности.

Зампредседателя российского Центризбиркома Николай Булаев и представитель ЦИК Василий Лихачев обвинили Украину в незнании и нарушении норм международного права.