Слідство ведуть екстрасенси - 22 выпуск - Мальвина (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 10:00 ,

Следствие ведут экстрасенсы 22 серия Мальвина последний выпуск 2 апреля. В редакцию проекта позвонила обеспокоенная Жанна Шулакова. В недавнее время в её доме появились странные вещи: двигающиеся игрушки, летающие книжки и даже падающая люстра. Все это навело мысль о том, что в доме находится некая потусторонняя сила. Ясновидящая попыталась выяснить, почему этот дух тревожит её близких. Вскоре сущность показала свое лицо на экране телевизора. Экстрасенс увидела женщину поверх шипящего экрана. И Жанна Шулакова вспомнила, что к ней обращался за помощью мальчик, который хотел выяснить, кто убил его маму.





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