Слідство ведуть екстрасенси - 23 выпуск, 28 ножевых (02.04.2018)

Добавлено: 03 апр 2018 в 11:14 ,

Следствие ведут экстрасенсы 23 серия 28 ножевых последний выпуск 2 апреля. Ясновидящие попытаются выяснить, почему ранее добрый семьянин, стал тираном для собственной жены и девятерых детей! Из села Глинное Ровненской области обратилась семья, которая уже 30 лет в браке. Нина и Николай Юрковцы воспитывают десятерых детей. Их большая семья является показателем в селе. Но случилось необъяснимое. Славный семьянин и замечательный хозяин запил, потерял бизнес, загубил здоровье и стал деспотом для своей семьи. Ранее он безумно любил жену, а сейчас стал над ней издеваться и едва не убил.





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