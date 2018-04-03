Следком ищет людей на видео из «Зимней вишни»

Следственный комитет России опубликовал на своем канале YouTube видео из торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово, на котором запечатлены первые минуты пожара с нескольких камер наблюдения.

Следственный комитет призвал свидетелей начала возгорания в торговом центре обратиться в ведомство для дачи показаний.

«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего», — сказано в пояснении к видео.

Ранее в МЧС России заявили, что пожар и задымление в «Зимней вишне» развились менее чем за минуту.

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